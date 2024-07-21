В Бурятии обрушился мост на границе с Монголией
В Тункинском районе Бурятии на границе с Монголией обрушился мост через реку Большой Зангисан, сообщил Минтранс региона в телеграм-канале.
Обрушение произошло в 15:10 по местному времени (10:10 мск) на 142-м км автодороги А-333 Култук-Монды, движение автомобилей по ней перекрыли.
По информации ведомства, причиной обрушения моста в районе переходной плиты стал подмыв подходов к нему.
Вариантов объезда для машин по этому направлению нет, отметили в региональном управлении МЧС. Для возобновления движения специалисты проведут отсыпку подходов к мосту скальным грунтом, работы начнутся в ближайшее время, сообщили в минтрансе.
Проверку по факту обрушения начала региональная прокуратура.
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