Следователи получили показания нового свидетеля по делу «Крокуса»

Новый свидетель по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» дал показания и подтвердил причастность арестованного Мухаммада Шарипзоды к преступлению. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», — говорится в документе.

По делу о теракте в «Крокусе» задержаны более 20 человек, в том числе непосредственные исполнители и их пособники. Шарипзода был задержан 4 апреля и на следующий день арестован. Его назвали участником подготовки теракта и предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса.

ФСБ 4 апреля сообщила о задержании трех подозреваемых — двух иностранцев и гражданина России — все «выходцы из Центрально-Азиатского региона». По версии спецслужбы, двое из них перевозили деньги для покупки огнестрельного оружия и транспорта, которые использовались в теракте, а третий непосредственно участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.