Дипломаты России и Турции провели консультации по поводу Сирии

Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз провел встречу со специальным представителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым. Об этом сообщила пресс-служба турецкого МИД в соцсети X.

«В ходе встречи, которая прошла с участием профильных ведомств, были проведены консультации по Сирии», — сообщили в дипведомстве.

Ранее турецкие газеты Türkiye и Daily Sabah писали, что в августе может состояться первая с 2011 года встреча президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2012 году оба государства разорвали дипломатические отношения, так как Анкара не поддержала Сирию, где тогда шла война.

Переговоры Асада и Эрдогана в 2024 году, как сообщила Daily Sabah, планировались в Москве при посредничестве президента России Владимира Путина. Но позже МИД Турции опроверг эту информацию.

По данным Türkiye, встреча может пройти на границе двух стран. Параллельно может пройти встреча Эрдогана и Путина, заявили собеседники газеты.

За последний месяц представители спецслужб Сирии и Турции провели три встречи, предполагается, что они касались переговоров лидеров двух стран.