Дипломаты России и Турции провели консультации по поводу Сирии
Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз провел встречу со специальным представителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым. Об этом сообщила пресс-служба турецкого МИД в соцсети X.
«В ходе встречи, которая прошла с участием профильных ведомств, были проведены консультации по Сирии», — сообщили в дипведомстве.
Ранее турецкие газеты Türkiye и Daily Sabah писали, что в августе может состояться первая с 2011 года встреча президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2012 году оба государства разорвали дипломатические отношения, так как Анкара не поддержала Сирию, где тогда шла война.
Переговоры Асада и Эрдогана в 2024 году, как сообщила Daily Sabah, планировались в Москве при посредничестве президента России Владимира Путина. Но позже МИД Турции опроверг эту информацию.
По данным Türkiye, встреча может пройти на границе двух стран. Параллельно может пройти встреча Эрдогана и Путина, заявили собеседники газеты.
За последний месяц представители спецслужб Сирии и Турции провели три встречи, предполагается, что они касались переговоров лидеров двух стран.
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