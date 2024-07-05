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Эрдоган предложил Путину и Асаду встретиться в Турции

Эрдоган: мы готовы пригласить Путина и Асада для нормализации отношений с Сирией
Отношения Турции и Сирии испортились после начала сирийской революции, в ходе которой Эрдоган поддержал сепаратистов из ССА. Теперь турецкий лидер не исключил, что может пригласить Путина и Асада для налаживания диалога
Владимир Путин и Башар&nbsp;Асад&nbsp;
Владимир Путин и Башар Асад  (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность пригласить в страну президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, чтобы при посредничестве первого начать процесс нормализации отношений Анкары с Дамаском, передает TRT Harber.

Ранее газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила, что первая за 13 лет встреча президентов Турции и Сирии может пройти в России в сентябре этого года. Также в качестве возможного места проведения встречи, по данным источников, рассматриваются страны Персидского залива и Ирак.

«Я уже говорил в пятницу (на прошлой неделе. — РБК), после пятничной молитвы, что мы могли бы начать новый процесс [о нормализации отношений] с Сирией. Мы можем направить приглашение господину Асаду вместе с господином Путиным», — заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Астаны.

По его словам, прошедшие после революции в Сирии годы показали, что странам необходимо создать постоянный механизм по решению накопившихся вопросов. «Очень важно, чтобы Сирия снова встала на ноги и положила конец нестабильности», — добавил он, напомнив, что Турция «всегда протягивала руку дружбы» своему соседу.

С начала гражданской войны в Сирии отношения между Сирией и Турцией значительно ухудшились в связи с массовым наплывом беженцев из Сирии в Турцию, а также поддержкой Анкарой сепаратистов из «Свободной сирийской армии» (ССА). В ноябре 2011 года Эрдоган присоединился к требованию западных стран об отставке Асада с поста президента, сравнив подавление протестующих в Дамаске сирийскими силовиками с тактикой нацистской Германии.

Напряженность между Сирией и Турцией значительно обострилась после того, как сирийские войска сбили турецкий истребитель в июне 2012 года, а в октябре 2012 года вспыхнули пограничные столкновения. В том же году страны разорвали дипотношения.

В августе 2016 года армия Турция начала прямое военное вмешательство в конфликт в Сирии, объявив о начале операции «Щит Евфрата». Ее целью власти заявляли борьбу с исламистами ИГ (запрещенная в России террористическая организация), однако в ходе операции ее задачи менялись. Операция продлилась семь месяцев, и, хотя не достигла видимых результатов, о ее успешном завершении отчитался СНБ Турции.

Асад неоднократно обвинял турецкие власти во вмешательстве во внутренние дела, а также в поддержке террористов на территории Сирии. Условиями для встречи с Эрдоганом в 2023 году он называл полный вывод турецких войск с территории республики.

Эрдоган и ранее предлагал Путину и Асаду провести встречу по нормализации отношений. Так, в декабре 2022 года турецкий лидер направил соответствующее предложение российской стороне, отметив, что непосредственно перед трехсторонней встречей должны собраться спецслужбы, министры обороны и иностранных дел трех государств. До этого Турция неоднократно проводила операции против курдских сил на территории Сирии.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Башар Асад
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