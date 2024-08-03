В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность

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Ракетная опасность объявлена на территориях двух соседних регионов: Курской и Белгородской областей. Их руководители Вячеслав Гладков и Алексей Смирнов призвали жителей укрыться.

В Белгородской области сигнал отменили через восемь минут, в 19:33 мск. В Курской области об отбое ракетной опасности объявили в 19:35 мск.

В этих регионах тревога объявляется не первый раз за сутки.

В Белгороде, районе и Шебекино 3 августа предупреждение об опасности выпускали пять раз. Последний раз тревогу объявили в 15:41, через несколько минут отменили.

В Курской области сигнал действовал рано утром 3 августа, а также с 11:17 до 11:36 мск. Кроме того, в утренние часы над регионом сбили шесть украинских беспилотников.

Шебекино в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атаки четыре человека получили ранения, их госпитализировали. Повреждения получили 19 частных домов. В многоквартирном доме выбило стекла, осколки посекли два автомобиля, зафиксированы повреждения на линиях газо- и электроснабжения.