В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территориях двух соседних регионов: Курской и Белгородской областей. Их руководители Вячеслав Гладков и Алексей Смирнов призвали жителей укрыться.
В Белгородской области сигнал отменили через восемь минут, в 19:33 мск. В Курской области об отбое ракетной опасности объявили в 19:35 мск.
В этих регионах тревога объявляется не первый раз за сутки.
В Белгороде, районе и Шебекино 3 августа предупреждение об опасности выпускали пять раз. Последний раз тревогу объявили в 15:41, через несколько минут отменили.
В Курской области сигнал действовал рано утром 3 августа, а также с 11:17 до 11:36 мск. Кроме того, в утренние часы над регионом сбили шесть украинских беспилотников.
Шебекино в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атаки четыре человека получили ранения, их госпитализировали. Повреждения получили 19 частных домов. В многоквартирном доме выбило стекла, осколки посекли два автомобиля, зафиксированы повреждения на линиях газо- и электроснабжения.
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