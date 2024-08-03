В Белгороде в четвертый раз за день объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и окрестностях повторно объявили ракетную опасность, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
За сутки сигнал ракетной опасности над Белгородской областью звучит уже в четвертый раз.
В первый раз ее объявляли в 6:42 мск, она продлилась 11 минут, до 6:53 мск.
В следующий раз о сигнале опасности сообщили в 11:15 мск, отбой прозвучал в 11:27 мск.
Почти через полтора часа после отбоя сигнал ракетной опасности объявили снова. Она продлилась 12 минут — с 12:49 до 13:01 мск.
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