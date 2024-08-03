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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде в четвертый раз за день объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород
Белгород (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и окрестностях повторно объявили ракетную опасность, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

За сутки сигнал ракетной опасности над Белгородской областью звучит уже в четвертый раз.

В Белгороде и Курской области объявили ракетную опасность
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В первый раз ее объявляли в 6:42 мск, она продлилась 11 минут, до 6:53 мск.

В следующий раз о сигнале опасности сообщили в 11:15 мск, отбой прозвучал в 11:27 мск.

Почти через полтора часа после отбоя сигнал ракетной опасности объявили снова. Она продлилась 12 минут — с 12:49 до 13:01 мск.

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Белгородская область Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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В Белгороде и Курской области объявили ракетную опасность
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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
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Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области
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