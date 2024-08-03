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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили шесть дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Над территорией Курской области сбили шесть украинских беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

«В небе над Курской областью продолжает работать ПВО, уже сбито 6 украинских БПЛА самолетного типа», — написал он.

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Врио губернатора призвал местных жителей в случае обнаружения обломков беспилотников не трогать их и не приближаться к ним.

Накануне, около 23:00 2 августа, в регионе объявили опасность атаки БПЛА. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Смирнов.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, в ночь на 3 августа дроны атаковали Ростовскую и Орловскую области, в последней два беспилотника врезались в жилой дом. Ростовский губернатор Василий Голубев писал, что в результате атаки повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах, там возникли возгорания.

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Теги
Курская область Алексей Смирнов опасность БПЛА беспилотники ПВО
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