Обвиняемого в хищении полковника Пешкова не пустили на военную операцию
Минобороны отказало в прошении об участии в военной операции на Украине бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Петра Борщева.
«Он говорит, что на любую должность согласен, только просит дать ему автомат, дать окоп, и он пойдет защищать честь Родины, — сказал Борщев. — Он более 25 лет отслужил в российской армии, а его никуда не отправляют».
Пешков находится в СИЗО-11 в подмосковном Ногинске. Он стал фигурантом дела о растрате, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160). Полковнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Дело было заведено спустя почти шесть месяцев после начала военной операции на Украине. Пешкова подозревают в хищении при поставках продовольственных пайков для военнослужащих, он свою вину не признает.
26 июля был задержан экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. По данным ТАСС, ему вменяют ту же статью, что и Пешкову. Следствие считает, что бывший чиновник лоббировал продукцию Грязинского пищевого комбината (ГПК), который поставлял в армию некачественные продукты питания по завышенной цене. Руководство ГПК также арестовали, Булгаков свою вину не признал.
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