Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении на несессерах для военных

Мещанский суд арестовал второго фигуранта дела «Военторга». Руководителя коммерческой компании обвиняют в соучастии и организации хищения денежных средств при поставках несессеров через цепочку из двух поставщиков.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В четверг, 1 июня, Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора торгового дома «Аскания» Тимура Исакова по обвинению в хищении денежных средств, передает корреспондент РБК.

Судья Елена Каракешишева сообщила, что Исаков женат, имеет пятеро несовершеннолетних детей — три дочери и два сына.

Следователь Плешивцев ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде ареста. Он сообщил, что Исаков может скрыться от следствия и воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Адвокат Наталья Митусова заявила, что ее подзащитного обвиняют в соучастии и организации хищения денежных средств при поставках несессеров через цепочку из двух поставщиков.

Митусова отметила, что с учетом сжатых сроков исполнения госконтрактов закупка напрямую была невозможна, поэтому ее осуществляли через поставщиков, которые за счет собственных средств приобретали несессеры. «Все договоры исполнялись добросовестно, денежные средства от «Военторга» поступали на счета министерства, нецелевого расходования средств не было. Также защитник отметила, что в настоящее время Федеральная антимонопольная служба проводит проверку в рамках исполнения оборонзаказа и нарушений выявлено не было.

Адвокаты попросили поместить их подзащитного под домашний арест. В свою очередь, судья обратила их внимание на то, что они просят избрать домашний арест в апартаментах, что противоречит российскому законодательству. Адвокаты заявили об альтернативном варианте — размещении на время ареста в квартире жены.

В ходе судебного заседания стало известно, что в деле имеется постановление о рассекречивании гостайны и справки-меморандумы о телефонных переговорах между Исаковым и неизвестным.

Ранее РБК сообщал, что по этому же делу в Мещанском суде арестовали гендиректора компании «Военторг» Владимира Павлова. Его отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в хищении денег в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.

МВД сообщало, что, по версии следствия, руководитель «Военторга» и его подчиненные с 2019 по 2022 год продали Минобороны гигиенические наборы с шампунем, гелем, зубной щеткой, бритвенным станком и швейными принадлежностями по завышенной более чем на 400 млн руб. цене — за 625 млн руб.