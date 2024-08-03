Власти увеличили выплаты утратившим имущество после ЧП в Нижнем Тагиле

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил увеличить выплаты утратившим имущество из-за ЧП в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба департамента информационной политики области.

«Губернатор Евгений Куйвашев принял решение увеличить выплаты жителям, которые полностью утратили имущество в результате обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, со 150 тыс. до 500 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Кроме того, в администрацию муниципалитета поступили средства для приобретения квартир для жителей первого, второго и третьего подъездов.

Днем 1 августа в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв. В результате обрушились два подъезда. При обрушении пострадали 20 человек, в том числе дети. Погибли десять человек.

В МЧС заявили, что причиной обрушения стал взрыв газа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.