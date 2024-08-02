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Общество ,  
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Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20

Два подъезда в пятиэтажке в Нижнем Тагиле обрушились накануне после взрыва газа. В результате погибли четыре человека; еще 20, в том числе девять детей, пострадали

Число пострадавших при обрушении части жилого дома в Нижнем Тагиле возросло до 20, среди них девять детей, сообщил региональный минздрав. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе пятеро детей.

Как уточнили в минздраве, состояние одной девочки, госпитализированной в больницу Нижнего Тагила, оценивается как тяжелое, ее транспортируют в Екатеринбург.

Ранее МЧС отчитывался, что из-под завалов удалось спасти 15 человек, среди них семеро детей. Еще четыре человека погибли.

Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20
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Утром 1 августа в доме 83 по Сибирской улице прогремел взрыв, после чего обрушились два подъезда. МЧС назвало предварительной причиной взрыв газа.

Здание было построено в 1973 году, его износ не превышал 30%, капремонт планировался на 2030–2032 годы, ремонт системы газоснабжения — на 2042–2044-й. Всего в доме шесть подъездов и 80 квартир, отмечает издание Е1. Разрушено порядка 15 квартир, пишет ТАСС.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту обрушения жилого дома по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы. Прокуратура Свердловской области организовала проверку.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Нижний Тагил взрыв газа пострадавшие Минздрав жилой дом
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