Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле достигло десяти

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Десять человек стали жертвами обрушения дома в Нижнем Тагиле, сообщили в МЧС России.

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших, таким образом, их общее число достигло десяти.

Днем 1 августа в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв, в результате которого обрушились первый и второй подъезды дома. Пострадали 20 человек, среди них есть дети.

Как сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, на стационарном лечении находятся 11 пострадавших, среди них пять детей. Состояние пяти пострадавших, в том числе двоих детей, врачи оценивают как тяжелое.

Еще пятеро пострадавших, включая двоих детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. «С пострадавшими и их родственниками работают медицинские психологи, функционирует горячая линия психологической поддержки. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — добавил Кузнецов.

В МЧС заявили, что в доме взорвался газ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 Уголовного кодекса).