Белый дом объяснил, почему Байден зашел в использованный в обмене самолет
Президент США Джо Байден поднялся на борт самолета, на котором прилетели полученные страной в результате обмена с Россией заключенные, чтобы поблагодарить экипаж судна, сообщил Daily Mail заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
«Президент Байден хотел лично поблагодарить экипаж самолета, который доставил этих отважных людей домой к их семьям», — рассказал Бейтс.
Байден провел в самолете около двух минут. В это время вице-президент Камала Харрис оставалась на взлетной полосе.
Беспрецедентный обмен заключенными прошел между Россией и странами Запада 2 августа в Анкаре. В тот же день самолет с тремя освобожденными прилетел на военную базу в американском штате Мэриленд. На нем в США прибыли журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также бывший морской пехотинец Пол Уилан.
Российский президент Владимир Путин также встречал участников обмена заключенными у трапа самолета в московском аэропорту Внуково-2. В Кремле пояснили, что президент лично поехал в аэропорт, чтобы отдать дань людям, которые служат России.
Россия получила в результате обмена десятерых человек — восьмерых заключенных и двоих детей (их родители — разведчики Артем и Анна Дульцевы).
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