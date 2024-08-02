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Обмен заключенными ,  
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Кремль объяснил встречу Путиным у самолета участников обмена заключенными

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Обмен заключенными
Владимир Путин с участниками&nbsp;обмена заключенными
Владимир Путин с участниками обмена заключенными (Фото: Кирилл Зыков / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин лично поехал в аэропорт на встречу с участниками обмена заключенными, чтобы отдать дань людям, которые служат России.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу объяснить, почему Путин посчитал важным лично приехать в аэропорт, передает корреспондент РБК.

«Это очень важно, это дань тем людям, которые служат своей стране и которые после очень сложных испытаний и благодаря очень-очень напряженной работе многих-многих людей получили возможность вернуться на свою родину», — ответил Песков.

Кремль объяснил встречу Путиным у самолета участников обмена заключенными
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Вечером 1 августа Путин встретил вернувшихся после обмена заключенными россиян. Президент ждал их у трапа самолета в московском аэропорту Внуково-2, пассажиров также приветствовал почетный караул.

Во время встречи он обнял экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, которого приговорили к пожизненному сроку в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

В Россию вернулись десять человек: восемь освобожденных заключенных и двое детей. По словам главы государства, вернувшихся, которые причастны к военной службе, представят к государственным наградам

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