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Политика ,  
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Минюст США обвинил TikTok в незаконном сборе данных детей

Министерство юстиции США подало на социальную сеть TikTok иск в суд за сбор персональных данных детей в возрасте до 13 лет без разрешения их родителей, сообщает The New York Times со ссылкой на текст искового заявления.

Компания сознательно позволяла детям младше 13 лет создавать и использовать учетные записи TikTok, чем нарушала закон, полагают в министерстве. Минюст хочет «положить конец незаконным массовым вторжениям TikTok в частную жизнь детей», объяснили в ведомстве подачу иска.

TikTok остался самой популярной соцсетью у подростков
Технологии и медиа
Фото:Mario Tama / Getty Images

Действия соцсети нарушают закон о защите конфиденциальности детей в интернете, ограничивающий отслеживание их действий онлайн, считают в американском Минюсте. Кроме того, TikTok нарушил соглашение с правительством от 2019 года, по которому обязался ставить родителей детей младше 13 лет в известность перед тем, как собирать о них данные, отметили в ведомстве. Соцсеть также должна была удалять видео пользователей, не достигших этого возраста.

Руководство компании не согласно с обвинениями Минюста. «Мы не согласны с этими обвинениями, многие из нмх относятся к прошлым событиям и практикам, которые фактически не соответствуют действительности», — заявил представитель TikTok Алекс Хаурек.

В 2023 году власти США назвали TikTok китайским «троянским конем». Тогда в Агентстве национальной безопасности (АНБ) заявили, что «китайцы могут манипулировать данными», чтобы вызывать «разногласия» среди американского общества. Власти Китая могут использовать соцсеть для контроля данных о миллионах американских пользователей, что ставит под угрозу всю стратегию по национальной безопасности США, говорил глава ФБР Кристофер Рэй.

В апреле президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает TikTok в стране, если владелец платформы, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории США в течение следующих 270 дней. Запрет соцсети также допустили в ЕС.

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