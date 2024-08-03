Над Ростовской областью сбили три дрона
Над территорией Ростовской области уничтожили три украинских беспилотника, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено 3 БПЛА», — написал он.
Подразделения ПВО продолжают работу по отражению воздушной атаки на регион, пострадавших нет, уточнил Голубев. «Информация о последствиях на земле уточняется», — добавил он.
О сбитом на северо-западе области украинском беспилотнике Голубев также сообщал 31 июля.
После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, в ночь со 2 на 3 августа ракетную опасность объявили в Белгородской области и в Геническом муниципальном округе Херсонской области. В Воронежской области объявили угрозу атаки дронов.
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