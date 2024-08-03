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Военная операция на Украине ,  
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Над Ростовской областью сбили три дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Над территорией Ростовской области уничтожили три украинских беспилотника, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено 3 БПЛА», — написал он.

Ростовский губернатор сообщил об уничтожении дрона
Политика
Фото:Global Look Press

Подразделения ПВО продолжают работу по отражению воздушной атаки на регион, пострадавших нет, уточнил Голубев. «Информация о последствиях на земле уточняется», — добавил он.

О сбитом на северо-западе области украинском беспилотнике Голубев также сообщал 31 июля.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, в ночь со 2 на 3 августа ракетную опасность объявили в Белгородской области и в Геническом муниципальном округе Херсонской области. В Воронежской области объявили угрозу атаки дронов.

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Теги
Ростовская область Василий Голубев беспилотники ПВО БПЛА
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