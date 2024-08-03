На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Над всей территорией Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщила в телеграм-канале мэрия Белгорода.

Об опасности администрация объявила около 01:05 мск. Жителей попросили спуститься в подвалы или в другие подземные помещения.

Спустя 10 минут, в 1:14 мск в мэрии сообщили об отмене ракетной опасности.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

В ночь со 2 на 3 августа ракетную опасность объявили также в Геническом муниципальном округе Херсонской области. В Воронежской области объявили угрозу атаки дронов.