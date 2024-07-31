Ростовский губернатор сообщил об уничтожении дрона
Силы ПВО уничтожили беспилотник на северо-западе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.
По его словам, никто не пострадал.
«Информация о последствиях на земле уточняетс», — добавил он.
Об уничтожении дрона в ночь на 31 июля сообщал также
губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, беспилотник был сбит на территории Куйбышевского района. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате ночных обстрелов города Шебекино произошел пожар в многоэтажном доме. Других подробностей он не привел.
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