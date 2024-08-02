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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области объявили угрозу атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал губернатор.

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие. «Силы ПВО наготове», — отметил Гусев.

После начала специальной военной операции приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, в 4 утра 2 августа в Воронежской области уже объявляли опасность атаки дронов. 29 июля в поселке Газопровод Острогожского района Воронежской области после падения сбитого беспилотника получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры.

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Воронежская область Александр Гусев БПЛА опасность
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