В Воронежской области объявили угрозу атаки дронов

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал губернатор.

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие. «Силы ПВО наготове», — отметил Гусев.

После начала специальной военной операции приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, в 4 утра 2 августа в Воронежской области уже объявляли опасность атаки дронов. 29 июля в поселке Газопровод Острогожского района Воронежской области после падения сбитого беспилотника получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры.