 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Геническе объявили ракетную опасность

Сальдо: в Геническе объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Геническом муниципальном округе Херсонской области объявили ракетную опасность, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

«Оперативные службы приведены в повышенную готовность», — написал губернатор. Он попросил местных жителей быть внимательными и соблюдать спокойствие.

Сальдо сообщил о погибшем и раненых при обстреле Херсонской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В 2022 году Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России.

Россия контролирует левый берег Днепра, а Украина — правый, где расположен Херсон.

После вывода российских войск из последнего областные ведомства и органы власти перенесли в Геническ. Власти региона подчеркивали, что решения о переносе столицы области в город не принималось. Геническ расположен на берегу Азовского моря у окончания Арабатской косы.

21 июля Сальдо сообщил о сбитых над Херсонской областью двух ракетах ATACMS, летевших на Крым. По его словам, их осколки упали вдали от населенных пунктов.

Сенатора Дмитрия Савельева задержали по делу об убийстве. Подробнее

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до семи

Как правильно дегустировать и подавать вино

Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м

На Украине подсчитали, сколько мужчин поступают в вузы для отсрочки

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Херсонская область Геническ Владимир Сальдо ракетная опасность
Материалы по теме
Сальдо сообщил о погибшем и раненых при обстреле Херсонской области
Политика
Сальдо заявил об ударе по Херсонской области из РСЗО HIMARS и авиабомбой
Политика
Сальдо сообщил об уничтожении двух нацеленных на Крым ракет ATACMS
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Над Белгородской областью сбили дронПолитика, 00:54
Смертник подорвал себя на пляже у отеля в СомалиОбщество, 00:47
На Украине объяснили превращение памятника Ленину в памятник ШевченкоПолитика, 00:31
В Геническе объявили ракетную опасностьПолитика, 00:25
На упавшем при тушении пожаров в Турции вертолете Ми-8 оказались россиянеОбщество, 00:07
Какие скандалы произошли на Олимпийских играх в ПарижеСпорт, 00:00
Китай укрепился в лидерах медального зачета Олимпиады после седьмого дняСпорт, 02 авг, 23:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пал еще один рекорд Фелпса. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 02 авг, 23:55
В Воронежской области объявили угрозу атаки дроновПолитика, 02 авг, 23:45
Сербия передала России пытавшегося продать место депутата в ГосдумеПолитика, 02 авг, 23:35
Появились кадры эвакуации в кинотеатре «Октябрь» в МосквеОбщество, 02 авг, 23:24
Axios узнал об угрозе Байдена прекратить помощь ИзраилюПолитика, 02 авг, 23:04
Буданов вновь пообещал разрушить Крымский мостПолитика, 02 авг, 23:02
Участник Олимпиады из Афганистана попался на допингеСпорт, 02 авг, 23:02