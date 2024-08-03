В Геническе объявили ракетную опасность

В Геническом муниципальном округе Херсонской области объявили ракетную опасность, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

«Оперативные службы приведены в повышенную готовность», — написал губернатор. Он попросил местных жителей быть внимательными и соблюдать спокойствие.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В 2022 году Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России.

Россия контролирует левый берег Днепра, а Украина — правый, где расположен Херсон.

После вывода российских войск из последнего областные ведомства и органы власти перенесли в Геническ. Власти региона подчеркивали, что решения о переносе столицы области в город не принималось. Геническ расположен на берегу Азовского моря у окончания Арабатской косы.

21 июля Сальдо сообщил о сбитых над Херсонской областью двух ракетах ATACMS, летевших на Крым. По его словам, их осколки упали вдали от населенных пунктов.