Над Белгородской областью сбили дрон
Над Белгородской областью сбили украинский дрон, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что атака была пресечена около 23:00 2 августа.
После начала специальной военной операции российские регионы подвергаются атакам со стороны Украины. Минобороны регулярно отчитывается о сбитых над российской территорией дронах. Так, утром 2 августа над Белгородской областью сбили очередной дрон ВСУ.
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