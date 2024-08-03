Над Белгородской областью сбили дрон

Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Над Белгородской областью сбили украинский дрон, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что атака была пресечена около 23:00 2 августа.

После начала специальной военной операции российские регионы подвергаются атакам со стороны Украины. Минобороны регулярно отчитывается о сбитых над российской территорией дронах. Так, утром 2 августа над Белгородской областью сбили очередной дрон ВСУ.