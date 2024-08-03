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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили дрон

Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью сбили украинский дрон, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

Минобороны сообщило о сбитом в Белгородской области дроне
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В ведомстве уточнили, что атака была пресечена около 23:00 2 августа.

После начала специальной военной операции российские регионы подвергаются атакам со стороны Украины. Минобороны регулярно отчитывается о сбитых над российской территорией дронах. Так, утром 2 августа над Белгородской областью сбили очередной дрон ВСУ

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