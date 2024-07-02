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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил о погибшем и раненых при обстреле Херсонской области

Сальдо: при ударе ВСУ по Херсонской области один погиб, двое пострадали
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горностаевку в Херсонской области, погиб мирный житель, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Он добавил, что украинские военные атаковали также Днепряны и Алешки. Два человека получили множественные осколочные ранения, их доставили в больницы, отметил губернатор.

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Херсонская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам. В частности, 21 июня над регионом сбили дальнобойную ракету ATACMS и пять дронов.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.

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Теги
Владимир Сальдо Херсонская область раненые ВСУ обстрел
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