Сальдо сообщил о погибшем и раненых при обстреле Херсонской области
Сальдо: при ударе ВСУ по Херсонской области один погиб, двое пострадали
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горностаевку в Херсонской области, погиб мирный житель, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Он добавил, что украинские военные атаковали также Днепряны и Алешки. Два человека получили множественные осколочные ранения, их доставили в больницы, отметил губернатор.
Херсонская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам. В частности, 21 июня над регионом сбили дальнобойную ракету ATACMS и пять дронов.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.