Сальдо: при ударе ВСУ по Херсонской области один погиб, двое пострадали

Сальдо сообщил о погибшем и раненых при обстреле Херсонской области

Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горностаевку в Херсонской области, погиб мирный житель, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Он добавил, что украинские военные атаковали также Днепряны и Алешки. Два человека получили множественные осколочные ранения, их доставили в больницы, отметил губернатор.

Херсонская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам. В частности, 21 июня над регионом сбили дальнобойную ракету ATACMS и пять дронов.