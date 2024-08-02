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В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днем траура после обрушения дома

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Субботу, 3 августа, объявили днем траура по жертвам обрушения многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщил глава города Владислав Пинаев в телеграм-канале.

«Завтрашний день, 3 августа, в Нижнем Тагиле объявлен днем траура в связи с трагическими событиями, случившимися в многоквартирном доме на улице Сибирской, 81», — написал Пинаев.

В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днем траура после обрушения дома
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Днем 1 августа в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв, в результате которого обрушились первый и второй подъезды дома. Согласно последним данным, погибли восемь человек. Пострадали 20 человек, среди них есть дети.

В МЧС заявили, что в доме взорвался газ. За несколько дней до взрыва и в день ЧП неизвестные люди, одетые в форму газовой службы, пришли проверять газовое оборудование в доме, где произошло обрушение, и в соседних домах, рассказали очевидцы. Полиция пообещала проверить эту информацию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 Уголовного кодекса).

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Нижний Тагил обрушение дома взрыв газа день траура
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