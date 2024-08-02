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Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех

Из-под завалов обрушившегося в результате взрыва дома в Нижнем Тагиле дома достали тело еще одного погибшего, их число возросло до четырех. До этого МЧС сообщило о пятнадцатом спасенным из-под обломков

Из-под завалов обрушившего в Нижнем Тагиле Свердловской области дома извлекли тело еще одного погибшего, сообщило МЧС.

«Поисково-спасательные работы продолжаются», — добавило ведомство.

До этого МЧС сообщило о трех погибших и 15 спасенных из-под завалов. Днем «РИА Новости» сообщало, что под завалами остаются 16 человек, ТАСС писал о пяти.

Утром 1 августа в доме № 83 по Сибирской улице прогремел взрыв, после чего обрушились два подъезда. МЧС назвало предварительной причиной произошедшего взрыв газа. По данным ведомства, пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей. Глава Минздрава Михаил Мурашко позже заявил журналистам, что госпитализировали десять человек, в том числе пятерых детей. По его словам, пяти пострадавшим, включая двух детей, помощь оказали амбулаторно.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Нижний Тагил обрушение завалы МЧС
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