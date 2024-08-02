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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил о сбитой ракете ATACMS в Севастополе

Развожаев: в Севастополе оцепили часть улицы из-за обломков сбитой ракеты ATACMS
Сюжет
Военная операция на Украине

Российская ПВО сбила над Севастополем американскую высокоточную ракету ATACMS, ее части упали в черте города, сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, оперативные службы оцепили часть проспекта Генерала Острякова, «на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты».

На месте развернут оперштаб, вместе с сотрудниками МЧС и пиротехниками работает директор Департамента Общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Губернатор добавил, что в ближайшее время оперативные службы будут убирать суббоеприпасы и принимать решение о транспортировке сбитой ракеты для уничтожения на полигоне. Также Развожаев порекомендовал жителям не выходить из домов, закрыть окна и не подходить к ним.

Развожаев заявил об отражении массированной атаки на Севастополь
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ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Как говорится на сайте компании, ATACMS — управляемая ракета класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в частности из установок семейства MLRS и HIMARS. О передаче ATACMS Киеву США впервые официально объявили в октябре 2023 года.

В ночь на 2 августа Развожаев заявил об отражении массированной атаки на Севастополь. По данным губернатора, обломки сбитых воздушных целей упали в районе нескольких городских улиц, в том числе улицы Острякова.

Крым регулярно подвергается ракетным атакам со стороны Украины. Одна из крупнейших произошла 23 июня, когда полуостров был атакован пятью ракетами ATACMS, одна из которых, как утверждало Минобороны России, из-за «воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки ракеты и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Минобороны возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры. Вашингтон исключил свою причастность, отметив, что городские пляжи не были целью удара. При этом, как подчеркнули в военном ведомстве, украинские военные сами выбирают, куда стрелять.

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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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