Минобороны показало кадры отработки снаряжения ракет спецбоеприпасами

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Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработал процедуры снаряжения ракет-носителей специальными учебными боеприпасами, сообщило Минобороны.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как военные в рамках третьего этапа учений нестратегических ядерных сил воспользовались ракетной установкой. Военнослужащие заняли назначенные позиционные районы для проведения электронных пусков, уточнили в Минобороны.

Также российская военная авиация в рамках учений отработала патрулирование со специальными учебными боеприпасами.

Третий этап учений направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач, отметили в ведомстве.

Первый этап стартовал 21 мая, в нем задействовали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Вторая фаза началась 11 июня, к учениям присоединились белорусские военнослужащие, а 31 июля — третья фаза. С весны 2023 года в Белоруссии размещены тактические ядерные боеголовки Вооруженных сил России.