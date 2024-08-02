Байден: убийство лидера ХАМАС Хании не помогло договориться о мире в Газе

Байден не увидел в убийстве лидера ХАМАС Хании пользы для мира в Газе

Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании не поспособствовало заключению мирного соглашения о перемирии в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит агентство Reuters.

«Это не помогло», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, разрушило ли убийство Хании шансы на соглашение о прекращении огня. Байден уточнил, что у него состоялся разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Израильские власти не взяли на себя ответственность за убийство.

Исмаил Хания погиб в Тегеране утром 31 июля, по его резиденции нанесли ракетный удар. На следующий день New York Times со ссылкой на семерых чиновников из стран Ближнего Востока сообщил, что Хания погиб при дистанционной активации заложенной ранее бомбы. Глава политбюро ХАМАС жил в Катаре, а в Иран приехал на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Власти Ирана обвинили в убийстве Хании Израиль и заявили, что тем самым израильские военные перешли «красную черту». Как отметил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым, Тегеран вправе ответить Израилю на гибель Хании. По мнению Кани, смерть главы политбюро ХАМАС поставила под угрозу мир в регионе.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Захри после смерти Хании сказал, что произошедшее — «серьезная эскалация, направленная на то, чтобы сломить волю» движения.