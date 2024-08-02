Гладков: два человека пострадали в результате атаки дронов в Шебекинском округе

Атака дронов в Белгородской области привела к ранению двух человек

Фото: Vvgladkov / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Шебекинскому городскому округу несколько ударов беспилотниками, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением бедра доставлен бригадой скорой в городскую больницу № 2 города Белгорода», — говорится в сообщении.

В Ржевке БПЛА ударил по частному дому. В результате мужчина получил осколочные ранения лица, медицинскую помощь ему оказали на месте. В доме повреждена кровля и выбиты окна. Из-за атаки второго дрона в другом доме пробита крыша, третий беспилотник сдетонировал над гаражом: начался пожар, который удалось быстро потушить.

Силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью один беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны. Попытку атаки ВСУ совершили около 7:00 мск, отметили в ведомстве.

Приграничная Белгородская область почти ежедневно подвергается атакам БПЛА и обстрелам со стороны ВСУ. Утром 2 августа в регионе на протяжении девяти минут звучала воздушная тревога.

Накануне, 11 августа, в Новой Таволжанке 12-летний мальчик пострадал в результате обстрела, его доставили в детскую областную больницу. Кроме того, три человека получили ранения в результате атаки беспилотника по автобусу в Шебекино.