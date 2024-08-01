Гладков: при атаке семи дронов вблизи Шебекино ранены два человека

При атаке семи дронов вблизи Шебекино ранены два человека

Фото: Vvgladkov / Telegram

В районе приграничного города Шебекино в результате атаки семи украинских беспилотников пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Один дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. Пострадали водитель и пассажир», — написал глава региона.

Мужчине с ранением шеи оказали помощь врачи, позже его отпустили домой на амбулаторное лечение.

«Женщина со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в городскую больницу № 2», — добавил Гладков.

Еще один дрон взорвался у автомобиля в городе Шебекино. Машина была припаркована на территории инфраструктурного объекта и получила повреждения. Осколки повредили здание.

Третий взорвался на парковке производственного предприятия и повредил более десяти автомобилей.

После сброса взрывного устройства с беспилотника в селе Нежеголь загорелась кровля дома, которую потушили пожарные. В селе Ржевка после сброса боеприпаса с беспилотника вспыхнула сухая трава.

В селе Муром взорвались два дрона. Один повредил крышу в частном доме, второй — взорвался в огороде.