В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он в телеграм-канале.
Воздушная тревога продлилась всего 9 минут: ее объявили в 6:47 мск, в 6:56 мск Гладков сообщил об отбое.
Накануне губернатор сообщил об атаке семи дронов на населенные пункты в Шебекинском районе. Один дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. Пострадали водитель и пассажир, позднее стало известно о третьем пострадавшем.
Кроме того, число атаковавших Белгородскую область дронов выросло до десяти.
В тот же день 12-летний мальчик пострадал в результате обстрела в районе села Новая Таволжанка. Ребенок получил осколочное ранение левого бедра, бригада скорой помощи доставила его в детскую областную клиническую больницу.
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