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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он в телеграм-канале.

Воздушная тревога продлилась всего 9 минут: ее объявили в 6:47 мск, в 6:56 мск Гладков сообщил об отбое.

Число атаковавших Белгородскую область дронов выросло до десяти
Политика
Фото:Vvgladkov / Telegram

Накануне губернатор сообщил об атаке семи дронов на населенные пункты в Шебекинском районе. Один дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. Пострадали водитель и пассажир, позднее стало известно о третьем пострадавшем.

Кроме того, число атаковавших Белгородскую область дронов выросло до десяти.

В тот же день 12-летний мальчик пострадал в результате обстрела в районе села Новая Таволжанка. Ребенок получил осколочное ранение левого бедра, бригада скорой помощи доставила его в детскую областную клиническую больницу.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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