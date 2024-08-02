В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он в телеграм-канале.

Воздушная тревога продлилась всего 9 минут: ее объявили в 6:47 мск, в 6:56 мск Гладков сообщил об отбое.

Накануне губернатор сообщил об атаке семи дронов на населенные пункты в Шебекинском районе. Один дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. Пострадали водитель и пассажир, позднее стало известно о третьем пострадавшем.

Кроме того, число атаковавших Белгородскую область дронов выросло до десяти.

В тот же день 12-летний мальчик пострадал в результате обстрела в районе села Новая Таволжанка. Ребенок получил осколочное ранение левого бедра, бригада скорой помощи доставила его в детскую областную клиническую больницу.