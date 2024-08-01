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Военная операция на Украине ,  
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Вблизи Шебекино пострадали еще два мирных жителя в результате атаки ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Два человека пострадали в Белгородской области в Шебекинском городском округе, один из них — ребенок. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, 12-летний мальчик пострадал в результате обстрела в районе села Новая Таволжанка. Ребенок получил осколочное ранение левого бедра, бригада скорой помощи доставила его в детскую областную клиническую больницу.

«Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, но госпитализировали в отделение реанимации для динамического наблюдения», — написал Гладков.

Второй пострадавший — мужчина с осколочными ранениями лица, левого предплечья и ноги. Он получил их в результате атаки дрона на пассажирский автобус в Шебекино, позже самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказанной медпомощи мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение.

Таким образом, число раненых в результате атаки беспилотника по автобусу в Шебекино увеличилось до трех.

При атаке семи дронов вблизи Шебекино ранены два человека
Политика
Фото:Vvgladkov / Telegram

Также пострадали водитель и еще один пассажир. Мужчине со слепым осколочным ранением шеи оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, он отпущен домой на амбулаторное лечение. Женщина получила множественные слепые осколочные ранениям грудной клетки и рук, бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу № 2.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино раненые
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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