Вблизи Шебекино пострадали еще два мирных жителя в результате атаки ВСУ

Два человека пострадали в Белгородской области в Шебекинском городском округе, один из них — ребенок. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, 12-летний мальчик пострадал в результате обстрела в районе села Новая Таволжанка. Ребенок получил осколочное ранение левого бедра, бригада скорой помощи доставила его в детскую областную клиническую больницу.

«Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, но госпитализировали в отделение реанимации для динамического наблюдения», — написал Гладков.

Второй пострадавший — мужчина с осколочными ранениями лица, левого предплечья и ноги. Он получил их в результате атаки дрона на пассажирский автобус в Шебекино, позже самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказанной медпомощи мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение.

Таким образом, число раненых в результате атаки беспилотника по автобусу в Шебекино увеличилось до трех.

Также пострадали водитель и еще один пассажир. Мужчине со слепым осколочным ранением шеи оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, он отпущен домой на амбулаторное лечение. Женщина получила множественные слепые осколочные ранениям грудной клетки и рук, бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу № 2.