В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он в телеграм-канале.

В Курской области регулярно объявляют ракетную опасность. Так, это произошло в ночь на 31 июля. Минобороны позже отчиталось, что ночью над регионом была сбита управляемая ракета «Нептун-МД» и один беспилотник.