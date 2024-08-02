В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он в телеграм-канале.
В Курской области регулярно объявляют ракетную опасность. Так, это произошло в ночь на 31 июля. Минобороны позже отчиталось, что ночью над регионом была сбита управляемая ракета «Нептун-МД» и один беспилотник.
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