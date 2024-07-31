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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили ракетную опасность

Смирнов: при атаке ВСУ на одном из объектов в Курском районе возник пожар
Сюжет
Военная операция на Украине

Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — призвал Смирнов.

Через 15 минут после запуска ракетной опасности Смирнов сообщил, что в Курском районе возник пожар на одном из объектов при атаке ВСУ. «Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги», — отметил он.

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников со стороны ВСУ.

В ночь на 30 июля в Курской области уничтожили четыре ракеты. Как уточнил Смирнов, их сбили над Октябрьским и Курчатовским районами региона. О разрушениях и пострадавших он информацию не привел.

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