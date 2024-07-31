Российские ПВО за ночь сбили 19 дронов и ракету «Нептун» над 7 регионами

В Шебекино Белгородской области после ночной атаки загорелось многоэтажное здание, а в Курском районе на одном из объектов также возник пожар, который удалось оперативно локализовать. О пострадавших не сообщалось

Российские системы ПВО в ночь на 31 июля сбили или перехватили 11 беспилотников над Белгородской областью, четыре — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом. Также в небе над Курской областью была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД», сообщили в Минобороны.

Об атаке беспилотников на Белгородскую область ранее этим утром сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела Шебекино загорелся многоэтажный дом. О пострадавших глава региона не сообщал, однако пообещал проинформировать о ситуации позже.

В Курской области с 1:34 (мск) ночи действовала ракетная опасность. Спустя 20 минут губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что в Курском районе на одном из объектов после атаки ВСУ возник пожар. В 3:52 он отчитался, что распространение огня допущено не было, никто не пострадал. Какой именно объект был атакован, Смирнов не уточнил.

Губернатор Калужской области сообщил, что один беспилотник самолетного типа был уничтожен на территории Куйбышевского района, пострадавших и разрушений нет. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об уничтожении дрона на северо-западе региона. Последствия на земле уточняются, добавил он.

Губернатор Брянской области этой ночью несколько раз сообщал об уничтожении вражеских дронов. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Глава Крыма Сергей Аксенов о ночных атаках не сообщал.

После начала специальной военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В ряде из них действует повышенный уровень опасности. В Кремле заявляли, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников.