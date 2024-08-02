Вучич счел «безумием» победу провалившей гендерный тест боксерши

Президент Сербии Александр Вучич назвал безумием поединок боксерши из Италии Анджелы Карини и представительницы Алжира Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, сообщает сербское издание B92.

1 августа Карини на 46-й секунде отказалась продолжать бой 1/8 финала против Хелиф, которую год назад дисквалифицировали после биохимического теста на гендерное соответствие, но по решению МОК допустили к Олимпиаде в Париже. Хелиф объявили победительницей, итальянка назвала поединок несправедливым

«Ее ударил биологический мужчина, которому была предоставлена возможность боксировать с женщинами. Безумие охватило мир», — заявил Вучич.

25-летняя Иман Хелиф выступала на Олимпийских играх в Токио и стала серебряным призером чемпионата мира по боксу 2022 года. Накануне финала ЧМ-2023 Хелиф отстранили после теста на гендерное соответствие, который показал наличие в ее организме XY-хромосом и повышенный уровень тестостерона.

Член российской сборной по боксу Азалия Аминева раскритиковала присутствие бывшей соперницы Хелиф на Олимпийских играх в Париже. По словам Аминевой, «МОК <...> не прислушивается к здравому смыслу». Спортсменка заявила, что попытки мошенничества в спорте недопустимы.