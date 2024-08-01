Демократы заявили о намерении лишить Трампа уголовного иммунитета
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер анонсировал законопроект, по которому действующих и бывших президентов США хотят лишить уголовного иммунитета, сообщает The Guardian.
Как пишет издание, закон под названием No Kings («Без королей») имеет более 20 соавторов в рядах демократов.
«Учитывая опасные и значительные последствия решения [Верховного] суда, принятие закона было бы самым быстрым и эффективным методом исправления серьезного прецедента, которым стало решение по делу [бывшего президента США Дональда] Трампа», — следует из заявления Шумера.
Законопроект предусматривает, что именно конгресс, а не Верховный суд должен определять, к кому применять федеральные уголовные законы.
1 июля 2024 года Верховный суд США постановил, что кандидат в президенты Дональд Трамп имеет право на уголовный иммунитет по делу о попытках повлиять на результаты выборов 2020 года. Американский политик в своей соцсети Truth Social назвал решение «большой победой для нашей Конституции и демократии».
При этом в феврале 2024 года суд отказал Трампу в уголовном иммунитете, так как «бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, обладая всеми средствами защиты, присущими любому другому обвиняемому по уголовному делу».
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