Демократы заявили о намерении лишить Трампа уголовного иммунитета

Дональд Трамп (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер анонсировал законопроект, по которому действующих и бывших президентов США хотят лишить уголовного иммунитета, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, закон под названием No Kings («Без королей») имеет более 20 соавторов в рядах демократов.

«Учитывая опасные и значительные последствия решения [Верховного] суда, принятие закона было бы самым быстрым и эффективным методом исправления серьезного прецедента, которым стало решение по делу [бывшего президента США Дональда] Трампа», — следует из заявления Шумера.

Законопроект предусматривает, что именно конгресс, а не Верховный суд должен определять, к кому применять федеральные уголовные законы.

1 июля 2024 года Верховный суд США постановил, что кандидат в президенты Дональд Трамп имеет право на уголовный иммунитет по делу о попытках повлиять на результаты выборов 2020 года. Американский политик в своей соцсети Truth Social назвал решение «большой победой для нашей Конституции и демократии».

При этом в феврале 2024 года суд отказал Трампу в уголовном иммунитете, так как «бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, обладая всеми средствами защиты, присущими любому другому обвиняемому по уголовному делу».