Очевидцы рассказали о взрыве в частично обрушившемся доме в Нижнем Тагиле
Жители Нижнего Тагила, где частично обрушился жилой дом, рассказали РБК, что почувствовали очень сильный взрыв.
Местный житель Марат не был свидетелем взрыва, но, по его словам, «почувствовал, будто волна прошла» сквозь дом, в котором он находился в момент ЧП.
«Аж стены и пол задвигались. Думал, что это случилось в нашем доме. Но потом услышал возгласы брата. Он потом мне показал, что один из домов неподалеку обрушился», — уточнил мужчина.
Жительница Нижнего Тагила Анастасия в момент происшествия тоже была дома, который, как она отметила, находится в 10–15 минутах ходьбы от обрушившегося здания.
«Когда случился взрыв, я сидела на кровати с котом, услышала очень сильный взрыв. Думала, что стреляют на полигоне, потому что когда танки стреляют, то слышно у нас дома. Но тут взрыв был очень сильный, даже кот подпрыгнул. Это было примерно в 12 часов дня», — рассказала РБК женщина.
Примерно через 15 минут она услышала, что поехали машины скорой помощи и МЧС. Позже ей позвонила свекровь и рассказала, что была неподалеку от места взрыва. «Выходит из магазина, и, когда взрыв произошел, даже машину подкинуло», — добавила Анастасия.
Днем 1 августа в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. В результате обрушились первый и второй подъезды дома. Пострадали семь человек, в том числе пятеро детей. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов.
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