 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Очевидцы рассказали о взрыве в частично обрушившемся доме в Нижнем Тагиле

Очевидцы рассказали о взрыве в частично обрушившемся доме в Нижнем Тагиле
Video

Жители Нижнего Тагила, где частично обрушился жилой дом, рассказали РБК, что почувствовали очень сильный взрыв.

Местный житель Марат не был свидетелем взрыва, но, по его словам, «почувствовал, будто волна прошла» сквозь дом, в котором он находился в момент ЧП.

«Аж стены и пол задвигались. Думал, что это случилось в нашем доме. Но потом услышал возгласы брата. Он потом мне показал, что один из домов неподалеку обрушился», — уточнил мужчина.

МЧС рассказало о спасенных из-под завалов обрушившегося дома в Тагиле
Общество

Жительница Нижнего Тагила Анастасия в момент происшествия тоже была дома, который, как она отметила, находится в 10–15 минутах ходьбы от обрушившегося здания.

«Когда случился взрыв, я сидела на кровати с котом, услышала очень сильный взрыв. Думала, что стреляют на полигоне, потому что когда танки стреляют, то слышно у нас дома. Но тут взрыв был очень сильный, даже кот подпрыгнул. Это было примерно в 12 часов дня», — рассказала РБК женщина.

Примерно через 15 минут она услышала, что поехали машины скорой помощи и МЧС. Позже ей позвонила свекровь и рассказала, что была неподалеку от места взрыва. «Выходит из магазина, и, когда взрыв произошел, даже машину подкинуло», — добавила Анастасия.

Днем 1 августа в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. В результате обрушились первый и второй подъезды дома. Пострадали семь человек, в том числе пятеро детей. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов.

Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб

Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме. Главное

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командующего военным крылом ХАМАС

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира

Что изменится в сфере финансов для россиян с августа 2024 года

Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Нижний Тагил обрушение дома взрыв газа новости
Материалы по теме
Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до семи
Общество
Прокуратура проверит, кто обслуживал обрушившийся в Нижнем Тагиле дом
Общество
Трех человек спасли из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30
В Анкару вылетел спецборт отряда «Россия» на фоне слухов об обменеПолитика, 13:45
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 13:44
В Раде заявили о неготовности Торецка к обороне из-за «кровавой ротации»Политика, 13:43
Выпускающая USDT компания Tether отчиталась о прибыли в $5,2 млрдКрипто, 13:41
Минобороны сообщило об уничтожении трех пусковых установок PatriotПолитика, 13:40
Президент Венесуэлы согласился обнародовать итоги голосования на выборахПолитика, 13:38
Европа резко увеличила военные расходы. Поддержит ли это ее экономикуPro, 13:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Черный список: какие автомобили угоняют чаще всего и в каких регионахАвто, 13:30
Как изменилась стоимость ремонта и стройматериалов в Москве и ПетербургеНедвижимость, 13:26
Перед взрывом в доме в Нижнем Тагиле неизвестные проверяли газовые трубыОбщество, 13:25
Финляндия поставит на границе с Россией контейнеры для бесед с беженцамиПолитика, 13:22
Число атаковавших Белгородскую область дронов выросло до десятиПолитика, 13:22
Apple Vision Pro как новый инструмент для бизнеса: кому и зачем нуженPro, 13:20
Неудача российского пловца. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:20