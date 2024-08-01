Маск поддержал «сомнением» вопрос, жив ли Байден

Илон Маск поддержал вопрос, жив ли Байден и куда он пропал

Илон Маск (Фото: Aly Song / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал вопрос, жив ли президент США Джо Байден и куда он пропал. Он отреагировал эмодзи 🤷‍♂️ на публикацию одного из пользователей принадлежащей ему соцсети X (Twitter), ️в которой спрашивали, где находится американский лидер.

«Жив ли Байден? Я имею в виду, я знаю, что он выбыл из гонки... но он все еще президент. Где он?» — написала пользователь Натали Данилишен. В ответ на это Маск использовал эмодзи мужчины, который пожимает плечами в жесте «не знаю; неизвестно».

Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки 21 июля после провальных дебатов со своим основным оппонентом, кандидатом от Республиканской партии и бывшим президентом США Дональдом Трампом и покушения на последнего.

Еще одним фактором стали вопросы к состоянию здоровья Байдена. Незадолго до отказа переизбираться он заразился коронавирусом.

Действующий президент США поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, вскоре его выбор одобрили многие видные члены Демократической партии, в том числе еще один бывший американский президент Барак Обама.

После решения о выходе из предвыборной гонки Байден редко стал появляться на публике, предпочитая телефонные переговоры личным встречам, в том числе с Харрис. В Республиканской партии потребовали предъявить доказательства того, что глава Белого дома жив. В соцсетях, в частности в X, распространяется теория заговора, что после выхода из гонки Байдена подменил двойник, поскольку, как подозревают пользователи, он как будто бы стал выше, чем был раньше.