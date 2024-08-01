Власти Белгорода решили возобновить работу учреждений культуры

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Учреждения культуры, спорта и дополнительного образования в Белгороде возобновят работу с соблюдением мер безопасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, решение было принято на заседании оперативного штаба и начнет действовать с 1 августа.

«Возобновляем работу учреждений культуры, спорта, дополнительного образования в городе Белгороде — с соблюдением всех тех мер безопасности, которые мы с вами сформировали за последние два с половиной года, и с письменного согласия родителей», — сказал Гладков.

22 июля глава региона заявил об ухудшении ситуации в Борисовском и Белгородском районах, Шебекино и Грайворонском округе из-за атак ВСУ и поручил главам муниципалитетов уговаривать жителей уезжать. Речь шла о гражданах, живущих в 15-километровой зоне.

Всего с начала военной операции на Украине свыше 1,1 тыс. жителей Белгородской области получили ранения, сообщил губернатор в середине июля 2024 года. Погибли более 200 человек, добавил Гладков.