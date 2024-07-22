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Военная операция на Украине ,  
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Гладков поручил обходить дома в приграничье и предлагать жителям уехать

Сюжет
Военная операция на Украине
Гладков заявил о тяжелой ситуации в Борисовском и Белгородском районах, в Шебекино и Грайворонском округе из-за обстрелов. С 23 июля в 14 населенных пунктах Белгородской области ограничат въезд
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании правительства региона поручил главам муниципалитетов обходить дома в приграничной зоне и уговаривать жителей уехать из-за обстрелов. Это касается граждан, живущих в 15-километровой зоне.

«Там, где обстановка резко ухудшается, предложение выехать в пункты временного размещения. Работа должна ежедневно проводиться», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Гладкова, ситуация в Борисовском и Белгородском районах, Шебекино и Грайворонском округе не становится лучше, число раненых растет, есть погибшие. Ранее в своем телеграм-канале он рассказал о последствиях обстрелов и атак беспилотников в ряде населенных пунктов

Губернатор заявил также, что чиновникам нужно «активнее решать вопрос с вывозом детей в лагеря отдыха». Он поручил главе управления региональной безопасности Евгению Воробьеву ежедневно сообщать о количестве оставшихся жителей в каждом населенном пункте.

В Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктов
Политика
Фото:Татьяна Симоненкова / ТАСС

Со вторника, 23 июля, в 14 населенных пунктах в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском городских округах ограничат въезд из-за обстрелов. Пускать туда будут только взрослых мужчин в бронированных автомобилях со средствами радиоэлектронной борьбы, в бронежилетах и касках, а также «в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны», сообщал Гладков.

В Кремле заявили, что «новые практики» вводятся для обеспечения безопасности населения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг предположение о том, что решение белгородских властей означает провал плана по созданию санитарной зоны в Харьковской области Украины в ответ на обстрелы, о котором в мае говорил Владимир Путин, объясняя наступление российских военных на этом направлении.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белгородская область Вячеслав Гладков пункты временного размещения
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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