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Военная операция на Украине ,  
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Двое супругов и ребенок пострадали от атак дронов в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки ВСУ в Краснояружском и Белгородском районах пострадали семейная пара и ребенок, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В селе Илек-Пеньковка после того, как украинский дрон сбросил на легковой автомобиль взрывное устройство, пострадали муж и жена.Сразу после атаки они отправились к себе домой в Грайворонский округ» и не стали обращаться за медицинской помощью, отметил Гладков. Но позже супруги почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Мужчина получил минно-взрывную травму и контузию, его отправили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Женщина от госпитализации отказалась, она будет проходить лечение амбулаторно.

В поселке Политотдельский в результате атаки дрона пострадал 11-летний мальчик. Его доставили в детскую областную клиническую больницу. Там ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой на амбулаторное лечение.

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Так, 27 июля в Белгородской области также была атакована движущаяся легковушка, при ударе пострадала женщина-пассажир.

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Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники легковушка пострадавшие ребенок
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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