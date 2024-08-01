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Военная операция на Украине ,  
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Медведчук сообщил о планах Зеленского мобилизовать мужчин старше 60 лет

Сюжет
Военная операция на Украине

У президента Украины Владимира Зеленского есть планы по мобилизации мужчин старше 60 лет, заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«От него можно ожидать не только снижение порога призывников до 18 лет, но и призыв женщин и, что важно, мужчин старше 60 лет. Более того, именно этот вопрос сегодня находится на стадии решения», — сказал он.

Коме того, он утверждает, что Зеленский «готов пожертвовать молодыми гражданами Украины, другими категориями населения, лишь бы самому не сесть на скамью подсудимых».

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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

После начала спецоперации в феврале 2022 года на Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию, после этого их неоднократно продлевали.

Так, последний раз он подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 суток, до 11 августа 2024 года.

В апреле 2024 года Зеленский подписал указ, ужесточающий правила призыва в армию. В частности, возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; так на Украине называются военкоматы) и носить с собой военный билет.

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Виктор Медведчук Военная операция на Украине Владимир Зеленский мобилизация
Виктор Медведчук фото

Виктор Медведчук

политик, бывший глава администрации президента Украины, экс-глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Украина), бывший депутат
7 августа 1954 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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