 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев отказался говорить о поставленных истребителях F-16

Сюжет
Военная операция на Украине

Украина не собирается официально подтверждать поступления американских истребителей F-16, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

«Мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент, и говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно», — приводит его слова УНИАН.

Подоляк также добавил, что в вопросе о поставках F-16 «туман войны» будет «очень кстати».

Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО
Политика
Фото:Ezra Acayan / Getty Images

Ранее, 31 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщило о первых поставках американских истребителей F-16 на Украину.

Они будут находиться «в 40 км или более» от линии фронта, чтобы их не сбили российские военные, рассказывал главком ВСУ Александр Сырский.

Кремль назвал получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт. Москва не считает, что поставки изменят ситуацию на поле боя и осуждает любую помощь Украине.

Минобороны России сообщило, что на уничтожение обещанных ВСУ западных истребителей потребуется «примерно 20 дней работы». За первый сбитый американский истребитель F-15 или F-16 ведомство назначило вознаграждение 15 млн руб.

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%

Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

США приостанавливают программу помощи Грузии

Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Украина F-16 Военная операция на Украине Михаил Подоляк
Материалы по теме
Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО
Политика
Белый дом заявил, что Украина может применить F-16 до конца лета
Политика
Bloomberg сообщил о первых F-16 на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30
Times назвала число полученных Украиной F-16Политика, 03:00
СК завел дело в связи с пожаром в здании школы в Краснодарском краеОбщество, 02:55
В Грузии заработал реестр для регистрации НПО по закону об иноагентахПолитика, 02:28
Киев отказался говорить о поставленных истребителях F-16Политика, 02:03
Главу «Военторга» задержали за хищения при поставках армейских несессеровПолитика, 01:48
Медведев назвал единственный путь к миру на Ближнем ВостокеПолитика, 01:34
В Турции пропалестинские демонстранты разгромили Starbucks и Burger KingПолитика, 01:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Полянский назвал убийство лидера ХАМАС попыткой втянуть Иран в конфликтПолитика, 01:12
В результате атаки дрона в Белгородской области загорелась крыша домаПолитика, 01:11
В Минздраве назвали три критических последствия недосыпаОбщество, 00:44
Иранский военный советник погиб при авиаударе Израиля по БейрутуПолитика, 00:39
Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВОПолитика, 00:03
Совбез ООН начал экстренное заседание из-за убийства лидера ХАМАСПолитика, 00:03
АКРА оценило влияние изменения налогов на экономикуЭкономика, 00:01