Киев отказался говорить о поставленных истребителях F-16

Украина не собирается официально подтверждать поступления американских истребителей F-16, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

«Мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент, и говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно», — приводит его слова УНИАН.

Подоляк также добавил, что в вопросе о поставках F-16 «туман войны» будет «очень кстати».

Ранее, 31 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщило о первых поставках американских истребителей F-16 на Украину.

Они будут находиться «в 40 км или более» от линии фронта, чтобы их не сбили российские военные, рассказывал главком ВСУ Александр Сырский.

Кремль назвал получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт. Москва не считает, что поставки изменят ситуацию на поле боя и осуждает любую помощь Украине.

Минобороны России сообщило, что на уничтожение обещанных ВСУ западных истребителей потребуется «примерно 20 дней работы». За первый сбитый американский истребитель F-15 или F-16 ведомство назначило вознаграждение 15 млн руб.