Киев отказался говорить о поставленных истребителях F-16
Украина не собирается официально подтверждать поступления американских истребителей F-16, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.
«Мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент, и говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно», — приводит его слова УНИАН.
Подоляк также добавил, что в вопросе о поставках F-16 «туман войны» будет «очень кстати».
Ранее, 31 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщило о первых поставках американских истребителей F-16 на Украину.
Они будут находиться «в 40 км или более» от линии фронта, чтобы их не сбили российские военные, рассказывал главком ВСУ Александр Сырский.
Кремль назвал получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт. Москва не считает, что поставки изменят ситуацию на поле боя и осуждает любую помощь Украине.
Минобороны России сообщило, что на уничтожение обещанных ВСУ западных истребителей потребуется «примерно 20 дней работы». За первый сбитый американский истребитель F-15 или F-16 ведомство назначило вознаграждение 15 млн руб.
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