Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в Иране

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Над мечетью Джамкаран в иранском священном городе Кум подняли красный флаг. Подобный жест является символом мести, предупреждающим о скорейшем возмездии за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Хания и его телохранитель были убиты прямым попаданием ракеты по резиденции в Тегеране, где глава политбюро остановился, приехав на церемонию инаугурации нового президента Ирана.

После этого лидер государства аятолла Али Хаменеи сообщил, что Иран имеет неотъемлемое право ответить на убийство главы политбюро ХАМАС. Он отметил, что считает долгом «создать почву для сурового наказания для себя и отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики».