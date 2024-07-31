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Военная операция на Украине ,  
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СБУ предъявила заочные обвинения Дюмину и Евкурову

Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Дюмин
Алексей Дюмин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочное обвинение помощнику президента Алексею Дюмину и заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову. Об этом сообщает «РБК Украина».

Их обвинили в «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны».

По версии СБУ, Дюмин «занимался мобилизацией Тульской области для боевых действий на Украине». Евкуров, по сообщению СБУ, «отвечает за подготовку военнослужащих по контракту и мобилизованных лиц, которые затем участвуют в боевых действиях».

Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров
(Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

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Фото:SBUkr / Telegram

В конце июня председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин сообщил, что российские следственные органы объявили в международный розыск почти три десятка военачальников ВСУ разного уровня.

Он рассказал, что за последний год СК направил в суд почти 300 уголовных дел в отношении 450 военнослужащих ВСУ, по ним уже вынесено 250 приговоров, 32 подсудимым — с назначением пожизненного лишения свободы. Также он поручил проверить заочные обвинения, которые Украина предъявила главам ФСБ и Росгвардии Александру Бортникову и Виктору Золотову.

2 июля российское МВД объявило в розыск еще двух украинских генералов: экс-командующего оперативного командования «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Игоря Довганя и бывшего замруководителя «антитеррористической операции» (АТО) Киева в Донбассе генерала Владислава Лищинского.

В марте 2024 года Следственный комитет предъявил Довганю заочное обвинение. В ведомстве полагают, что он отвечал за подготовку и боевое слаживание украинских сил перед направлением их в зону АТО. Лищинского обвинили в совершении обстрелов и «иных преступлений против мира и безопасности человечества» в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР).

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