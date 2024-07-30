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Военная операция на Украине ,  
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СБУ задержала в Киеве историка за «пророссийскую» позицию

«Страна»: СБУ задержала доктора исторических наук Толочко за поддержку России
Сюжет
Военная операция на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве историка с «пророссийской» позицией, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале. По данным спецслужбы, задержанный поддерживал специальную военную операцию России на Украине и имеет российский паспорт.

По версии СБУ, задержанный был автором нескольких «прокремлевских» изданий, в своих трудах он «фальсифицирует исторические факты становления и развития Украинской государственности в пользу России».

Задержанным является доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Алексей Толочко, его задержали «за книги по истории», написанные до 2022 года, сообщала «Страна» в Telegram. По информации издания, он — сын украинского историка, археолога и автора книг о Древней Руси Петра Толочко, который умер в конце апреля. «Страна» позднее удалила публикацию из телеграм-канала.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

СБУ добавила, что всего за «пророссийскую» позицию задержала шесть человек по всей стране. Им вменяют ч.2,3 ст. 436-2 УК Украины («отрицание вооруженной агрессии России») и ч.1,2 ст. 110 («посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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Украина Военная операция на Украине СБУ
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