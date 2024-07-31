Песков рассказал о переговорах Путина и избранного президента Индонезии

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Переговоры президента России Владимира Путина и избранного президента Индонезии Прабово Субианто пройдут в среду, 31 июля, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня будут контакты у президента Путина с избранным президентом, действующим министром обороны Республики Индонезия Прабово Субианто, который находится в Москве с рабочим визитом», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Прабово Субианто — министр обороны Индонезии. В конце марта он выиграл президентские выборы в стране с результатом в 58,6% голосов. Его поддержали 96,2 млн избирателей. Инаугурация нового президента состоится 20 октября.

Субианто прибыл в Москву 31 июля. По словам индонезийского посла в Москве Жосе Тавареша, он планирует встретиться с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. В свою очередь, о готовности России принять избранного президента Индонезии сообщил российский посол в Джакарте Сергей Толченов.

Летом 2023 года Субианто предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который включал в себя немедленное прекращение огня, отвод войск на 15 км от линии соприкосновения, развертывание миротворцев в демилитаризованной зоне, а также организацию ООН референдумов на спорных территориях. Его предложения не поддержали ни Москва, ни Киев.