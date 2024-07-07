Посол заявил о готовности России к визиту избранного президента Индонезии

Россия готова принять избранного президента Индонезии Прабово Субианто с визитом и до, и после его инаугурации, если тот решит посетить страну. Об этом заявил «РИА Новости» новый российский посол в Джакарте Сергей Толченов.

Дипломат напомнил, что Субианто уже бывал в России. В частности, он присутствовал на параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, отметил посол.

«Убежден, что будем готовы принять его с новым визитом как после инаугурации в качестве президента Республики Индонезия, так и до этого события», — сказал агентству Толченов.

Однако сначала Москва должна получить «некий четкий сигнал» от индонезийской стороны, что избранный президент хочет поехать в Россию, продолжил глава дипмиссии.

«Готовы этим заниматься, но еще раз подчеркну, мы ждем соответствующих сигналов от индонезийской стороны», — заключил он.

Прабово Субианто — министр обороны Индонезии. В конце марта он выиграл президентские выборы в стране с результатом в 58,6%. голосов. Его поддержали 96,2 млн избирателей. Инаугурация нового президента состоится 20 октября.

Субианто летом 2023 года предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который включал в себя немедленное прекращение огня, отвод войск на 15 км от линии соприкосновения, развертывание миротворцев в демилитаризованной зоне, а также организацию ООН референдумов на спорных территориях.

Его предложения не поддержали ни Москва, ни Киев. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в частности, заявила, что они «перекликаются с минскими соглашениями, которые, как известно, Киев при поддержке Запада саботировал на протяжении восьми лет».