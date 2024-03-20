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Политика ,  
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На выборах президента Индонезии победил автор мирного плана по Украине

На выборах президента Индонезии победил автор мирного плана по Украине Субианто
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто одержал победу с результатом 58,6% голосов. Нынешний глава государства Джоко Видодо не мог баллотироваться на третий срок и поддержал Субианто
Прабово Субианто
Прабово Субианто (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто победил на президентских выборах, объявила Генеральная избирательная комиссия страны, пишет The Jakarta Post.

Он получил 96,2 млн голосов, или 58,6%. Бывший губернатор Джакарты Анис Басведан набрал 40,9 млн голосов, или 24,9%, а бывший губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново — 27 млн голосов, или 16,5%.

Вице-президентом станет сын нынешнего главы государства Джоко Видодо — 36-летний Гибран Ракабуминг Рака (конституционный суд ранее ввел послабления в закон, прежде запрещавший занимать этот пост людям младше 40 лет). Сам Видодо не мог баллотироваться на третий срок и поддержал Субианто.

Автор мирного плана по Украине стал лидером на выборах главы Индонезии
Политика
Прабово Субианто

Летом прошлого года глава Минобороны предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который включал в себя: немедленное прекращение огня, отвод войск на 15 км от линии соприкосновения, развертывание миротворцев в демилитаризованной зоне, а также организацию ООН референдумов на спорных территориях.

Его предложения не поддержали ни Москва, ни Киев. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в частности, отмечала, что они «перекликаются с минскими соглашениями, которые, как известно, Киев при поддержке Запада саботировал на протяжении восьми лет».

Субианто принадлежит к одной из наиболее влиятельных семей Индонезии: его отец основал первый государственный банк Bank Negara Indonesia. В 1983 году он женился на дочери диктатора Мухаммеда Сухарто, руководившего страной с 1966 по 1998 год. В 1998 году он был уволен из спецназа из-за подозрений в организации похищений политических оппонентов своего тестя. Впоследствии они не подтвердились, однако не раз всплывали в ходе предвыборной гонки. Субианто их отрицает и называет обвинения политически мотивированными.

После падения режима Сухарто Субианто остался в политике и даже основал собственную партию «Гериндра». Нынешние президентские выборы для него уже третьи: в 2014 и 2019 годах он уступил Видодо. После второго поражения Субианто его сторонники вышли на улицы с акцией протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Спустя всего несколько месяцев Видодо предложил своему оппоненту пост министра обороны.

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Елена Чернышова
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