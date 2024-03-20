Министр обороны Индонезии Прабово Субианто одержал победу с результатом 58,6% голосов. Нынешний глава государства Джоко Видодо не мог баллотироваться на третий срок и поддержал Субианто

Прабово Субианто (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто победил на президентских выборах, объявила Генеральная избирательная комиссия страны, пишет The Jakarta Post.

Он получил 96,2 млн голосов, или 58,6%. Бывший губернатор Джакарты Анис Басведан набрал 40,9 млн голосов, или 24,9%, а бывший губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново — 27 млн голосов, или 16,5%.

Вице-президентом станет сын нынешнего главы государства Джоко Видодо — 36-летний Гибран Ракабуминг Рака (конституционный суд ранее ввел послабления в закон, прежде запрещавший занимать этот пост людям младше 40 лет). Сам Видодо не мог баллотироваться на третий срок и поддержал Субианто.

Летом прошлого года глава Минобороны предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который включал в себя: немедленное прекращение огня, отвод войск на 15 км от линии соприкосновения, развертывание миротворцев в демилитаризованной зоне, а также организацию ООН референдумов на спорных территориях.

Его предложения не поддержали ни Москва, ни Киев. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в частности, отмечала, что они «перекликаются с минскими соглашениями, которые, как известно, Киев при поддержке Запада саботировал на протяжении восьми лет».

Субианто принадлежит к одной из наиболее влиятельных семей Индонезии: его отец основал первый государственный банк Bank Negara Indonesia. В 1983 году он женился на дочери диктатора Мухаммеда Сухарто, руководившего страной с 1966 по 1998 год. В 1998 году он был уволен из спецназа из-за подозрений в организации похищений политических оппонентов своего тестя. Впоследствии они не подтвердились, однако не раз всплывали в ходе предвыборной гонки. Субианто их отрицает и называет обвинения политически мотивированными. После падения режима Сухарто Субианто остался в политике и даже основал собственную партию «Гериндра». Нынешние президентские выборы для него уже третьи: в 2014 и 2019 годах он уступил Видодо. После второго поражения Субианто его сторонники вышли на улицы с акцией протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Спустя всего несколько месяцев Видодо предложил своему оппоненту пост министра обороны.