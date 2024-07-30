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Дело экс-начальника службы утилизации в Минобороны передали в прокуратуру

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Военные следователи закончили расследование уголовного дела в отношении экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны полковника Ильи Тимофеева, материалы передали в военную прокуратуру, сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора во 2-м Западном окружном военном суде.

Тимофеева обвиняют в получении взятки в размере почти 3 млн руб. за покровительство ряду организаций и при исполнении госконтракта с вымогательством взятки.

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По данным следователей, с 2014 по 2022 годы он незаконно допустил к работам по демилитаризации броневого и танкового вооружения и техники ООО «Майгеорезервы», которое не имело разрешительной лицензии на такие услуги. В период с 2020-2021 годов через посредника полковник получил особо крупную взятку за покровительство ООО «НПП «Самаравзрывтехнология» (СВТ), занимавшегося демилитаризацией военной бронетанковой техники, которую предполагалось устанавливать в качестве памятников в разных регионах России.

Уголовное дело насчитывает около 130 томов. В случае утверждения обвинительного заключения, оно будет передано для рассмотрения по существу либо в 235-й гарнизонный военный суд, либо в Московский гарнизонный военный суд.

Тимофеева задержали 24 августа 2023 года, позже его отправили под стражу. Как писал «Коммерсантъ», Тимофеев вину не признает. Он утверждает, что стал жертвой оговора со стороны бывшего директора СВТ Дмитрия Терентьева, работой компании которого полковник был недоволен. Кроме Тимофеева к уголовной ответственности привлекли и гендиректора «Майгеорезервов» Игоря Фомичева. Терентьев, оформивший явку с повинной, в которой заявил о даче взятки Тимофееву, находится под следствием по делу о незаконном предпринимательстве.

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Минобороны Военная прокуратура взятка
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